خبير: نتنياهو يسعى لتحقيق يهودية الدولة وتهجير الفلسطينيين

تتصاعد المؤشرات بشأن إصرار اليمين المتطرف في إسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على الانفراد بأي رؤية مستقبلية لمسار الصراع مع الفلسطينيين بعيدا عن أي ضغوط خارجية؛ ما يضع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة تحت ضغط سياسي إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية، ويثير تساؤلات حول أهداف نتنياهو الحقيقية، وفقًا لخبير تحدث لـ"إرم نيوز".

ويعكس هذا الإصرار مضي نتنياهو وحكومته في فرض عقيدة اليمين المتطرف المتمثلة بيهودية الدولة وتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، بحسب الخبير.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية، رسميّا بالإجماع، حل الدولتين أو أيّ توجّه دولي للاعتراف بدولة فلسطينية وأية إملاءات دولية بشأن تسوية مع الفلسطينيين.

وقال الخبير الإستراتيجي أحمد صالح خلف، إن "الصورة الذهنية للولايات المتحدة كقوة عظمى والتي تراهن عليها دول المنطقة في ضبط إيقاع الأزمات المتلاحقة في العالم، بدأ نتنياهو بتشويهها جراء تمرده عليها ومعارضته لجل ما يصدر من تصريحات عن الرئيس جو بايدن والسياسات التي تتبناها إدارته".

وأضاف خلف أن "الخطورة في تصريحات نتنياهو لا تكمن في تأثيراتها على المدى البعيد على الوضع الإقليمي من خلال عدم وجود حل للقضية الفلسطينية وحسب، بل تكمن في الوضع الحالي الذي يؤكد أن استمرار الحرب وعدم توقفها حتى ولو مؤقتًا على شكل هدن هو الهدف الرئيس الذي يعمل عليه نتنياهو، وألا تكون نهايتها تحقيق الأهداف المعلنة بالقضاء على حماس والإفراج عن المحتجزين لديها".