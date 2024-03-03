الجيش الأمريكي يؤكد غرق السفينة "روبيمار" إثر هجوم حوثي

أكد الجيش الأمريكي أن السفينة "روبيمار"، المملوكة لشركة بريطانية، غرقت بعد تعرضها لهجوم بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته ميليشيا الحوثي باليمن في 18 فبراير شباط، وفقاً لوكالة "رويترز".

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على موقع إكس: "ما يقرب من 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم التي كانت تحملها السفينة تمثل خطرا بيئيا في البحر الأحمر".

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قالت في وقت سابق السبت، إن روبيمار، والتي هاجمها الحوثيون الشهر الماضي، غرقت في البحر الأحمر، محذرة من "كارثة بيئية" بسبب حمولة السفينة من الأسمدة.