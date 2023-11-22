مبعوث أمريكي: واشنطن تعارض نزوح سكان غزة إلى دولة أخرى

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، في تصريح متلفز، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعارض نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة المدمر إلى دولة أخرى.

وأضاف ساترفيلد أن "سكان غزة الذين نزحوا إلى جنوب القطاع بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية يجب السماح لهم بالعودة إلى منازلهم في الشمال في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تريد أن ترى إسرائيل تنجح في حملتها"، داعيا حزب الله اللبناني إلى "وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل إذا أراد تجنب التصعيد".