نتنياهو: الدعم الأمريكي "الكبير" يساعدنا على مواصلة الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه قاوم باستمرار الضغوط لإنهاء الحرب على غزة قبل الأوان، وإن هذا الموقف يحظى بدعم شعبي أمريكي، "سيساعدنا على مواصلة الحملة حتى تحقيق النصر الكامل على حركة حماس".

وبحسب "رويترز"، جاء ذلك في بيان وصف بأنه رد على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي حذّر فيها من فقدان حكومة اليمين المتشدد في إسرائيل الدعم الدولي.

وأشار نتنياهو، في البيان، إلى "استطلاع للرأي العام الأمريكي أظهر أن 82% من الأمريكيين يؤيدون حرب إسرائيل على حماس".