إعلام عبري: إسرائيل حددت موقع السنوار

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن فرضية بشأن موقع اختباء زعيم حماس السياسي في غزة، يحيى السنوار، استنادًا إلى تحليل معطيات وردت على لسان مصادر إسرائيلية، كشفتها هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي سي".

وقالت صحيفة "معاريف" الخميس، إن هناك دلائل على أن السنوار وقادة آخرين، كانوا في نفق عميق تحت الأرض في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، على مقربة من المواقع التي يُحتجز فيها الأسرى الإسرائيليون.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي كان قد عثر في أحد الأنفاق في خان يونس على غرف احتجاز، يُرجّح أن السنوار كان على مقربة منها برفقة قادة آخرين.

واستدلت الصحيفة على وجود السنوار على مقربة من الأسرى في خان يونس، بأن إحدى المحررات الإسرائيليات في الصفقة الوحيدة التي أُبرمت بين الطرفين، أكدت أنه "زارهم واطمأن عليهم".

وتعتقد المصادر التي تحدثت مع الإعلام الأمريكي، وكذلك صحيفة "معاريف" أن السنوار "في حركة دائمة من مكان إلى آخر، ويغيّر موقعه باستمرار"، دون أن تستبعد فرضية أنه قد غادر القطاع برمته عبر أنفاق حدودية مع سيناء، بشكل محتمل.

وكانت تقارير قد أوردت هذا الصباح، نقلًا عن مصادر إعلامية إسرائيلية، أن هناك تقديرات بشأن الموقع المحتمل الحالي لرئيس المكتب السياسي للحركة قطاع غزة.

وقالت إن الجيش الإسرائيلي اكتشف خلال الفترة الماضية داخل الأنفاق، أن السنوار كان في أنفاق أسفل مدينة خان يونس، ثم انتقل إلى رفح أو دير البلح مع الأسرى الإسرائيليين.