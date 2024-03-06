جرحى ومفقودون إثر تعرض سفينة شحن لهجوم حوثي

أعلن مصدر ملاحي، اليوم الأربعاء، فقدان 3 من أفراد طاقم سفينة البضائع السائبة "ترو كونفيدنس"، التي ترفع علم بربادوس، وإصابة 4 آخرين بحروق شديدة، بعد أن لحقت أضرار بالسفينة قبالة سواحل اليمن، اليوم، وفق وكالة "رويترز".

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، أن سفينة تجارية تعرضت لأضرار في هجوم جنوبي اليمن، وأن قوات التحالف تقدم الدعم.

وفي الوقت الذي قال فيه مالك السفينة إنها أصيبت بصاروخ يُعتقد أنه أطلق من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، أوضح مصدر ملاحي، طلب عدم نشر اسمه، أن السفينة أصبحت مهجورة على ما يبدو.

ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن أي هجوم، لكن ميليشيا الحوثي أطلقت مرارًا طائرات دون طيار وصواريخ تستهدف الشحن التجاري الدولي، منذ منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تضامنًا مع الفلسطينيين ضد الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 54 ميلًا بحريًا، جنوب غربي مدينة عدن الساحلية اليمنية.

من جهته، قال مسؤول دفاعي أمريكي إن الدخان شوهد يتصاعد من السفينة "ترو كونفيدانس".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن قارب نجاة شوهد أيضًا في المياه قرب السفينة.

وتسببت هجمات ميليشيا الحوثي بتعطيل الشحن العالمي، ما أجبر الشركات على تغيير مسارها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.