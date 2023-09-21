العليمي: المرجعيات الثلاث ضمان لتأسيس سلام مستدام في اليمن

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الخميس، إن الجهود الأخيرة التي تقودها السعودية وعُمان، جددت الآمال في رضوخ الميليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والإقليمية والدولية.

وشدد العليمي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة احترام "المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والاحتكام للشرعية الدولية، لتأسيس سلام مستدام في اليمن، وفق ما جاء في المبادرة السعودية".

وأكد، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، على أن "هذا هو منطق الحكومة، والهدف الرئيس عندها من أي جهود تسعى إلى تحقيق سلام مستدام، وأنه لم يعد لدى السلطات الشرعية ما تتنازل عنه".

وقال العليمي إن التجارب السابقة مع ميليشيات الحوثيين، تشير إلى أن "عروض السلام بالنسبة لها، ليست سوى بالونات اختبار يتم التعامل معها من منظور تكتيكي لكسب السيطرة على المزيد من الموارد".

وطالب بموقف دولي حازم تجاه الملف اليمني، محذرًا من أن أي "تعاطٍ مع الميليشيات الحوثية كسلطة أمر واقع، ستكون عواقبه وخيمة وآثاره بالغة، وسيجعل من القمع وانتهاك الحريات العامة سلوكًا يصعُب التخلص منه بأي حال من الأحوال".

وتتلخص المرجعيات الثلاث، في مخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، والقرارات الأممية ذات الصلة، وعلى رأسها القرار (2216).