حماس تترك تأكيد اغتيال مروان عيسى للقسام
رفضت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تأكيد رواية الجيش الإسرائيلي حول اغتيال مروان عيسى، الرجل الثالث في الحركة، والثاني في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وأبقت حسم الأمر في يد القسام.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".
وأضاف في تصريح مقتضب نشره الموقع الرسمي للحركة أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال بتحقيق أهدافه"، وفق البيان.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "بناءً على المعلومات الاستخباراتية المتوافرة لدينا يمكن تأكيد أمر القضاء على مروان عيسى في الغارة التي نفذناها، قبل أسبوعين، مع المدعو غازي أبو طماعة".
وأضاف في تغريدة عبر موقع "إكس" أن "مروان عيسى نائب محمد الضيف الذي كان الشخصية رقم 3 حماس في غزة، وكان من الشخصيات البارزة في الجناح العسكري لحماس وأحد مخططي هجوم السابع من أكتوبر".
ومروان عيسى شخصية غامضة جدًا ونجا من محاولات اغتيال متعددة في السابق، لكنه أصيب بإعاقات جسدية، وكان يشغل نائب القائد العام لكتائب القسـام محمد الضيف.