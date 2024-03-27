حماس تترك تأكيد اغتيال مروان عيسى للقسام

رفضت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تأكيد رواية الجيش الإسرائيلي حول اغتيال مروان عيسى، الرجل الثالث في الحركة، والثاني في كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وأبقت حسم الأمر في يد القسام.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق إنه "لا ثقة برواية الاحتلال عن اغتيال مروان عيسى، والقول الفصل هو اختصاص قيادة كتائب القسام".

وأضاف في تصريح مقتضب نشره الموقع الرسمي للحركة أن "توقيت إعادة الاحتلال الإعلان عن اغتيال مروان عيسى، للتغطية على الأزمات التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفشل جيش الاحتلال بتحقيق أهدافه"، وفق البيان.