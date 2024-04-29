غارات رفح العنيفة.. تمهيد لاجتياح المدينة أم ضغوط لإتمام اتفاق التهدئة؟

وأشار إلى أن "الرسالة الثالثة تتمثل في ممارسة ضغوط على حماس للقبول بالمقترح الأخير بشأن التهدئة، في إطار سياسة التفاوض تحت النار"، مشددًا على أن الحركة ستكون مضطرة للقبول بأي مقترح لمنع اجتياح رفح.

أما الرسالة الرابعة، وفق المحلل السياسي، فهي موجهة للولايات المتحدة والعالم، وتؤكد فيها إسرائيل أنها لن تتخلى عن اجتياح رفح حال فشلت جولة المفاوضات الحالية مع حماس، مؤكدًا أن ذلك يمثل ردًّا إسرائيليًّا على الموقف الأمريكي من خطط اجتياح المدينة.

وبين أبو زايدة، "أن الجيش الإسرائيلي سيكثف خلال الأيام المقبلة قصف رفح، كما سيعمل على الاستعداد لعملية تدريجية ضدها"، لافتًا إلى أن ذلك سيدفع حماس للتنازل عن الكثير من شروطها بمفاوضات التهدئة، ويمكن أن يؤدي لاتفاق مرحلي بين الجانبين.

أزمات نتنياهو

المحلل السياسي، يونس الزريعي يرى، "أن الضربات الجوية العنيفة لرفح تأتي في إطار محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهروب من أزماته السياسية، خاصة وأن الضغوط تتزايد عليه للتوصل لاتفاق مع حماس.

وأوضح الزريعي، لـ"إرم نيوز"، "أن نتنياهو يسعى للضغط على حماس عسكريًّا للانسحاب من مفاوضات التهدئة أو تقديم رد غير ملائم للوسطاء، وهو ما يعفيه من المسؤولية عن أي فشل متوقع فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمحتجزين".