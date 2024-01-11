الجيش الإسرائيلي ينسحب من جنين بعد مواجهات مع فلسطينيين

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، بانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مدينة ومخيم جنين بالضفة الغربية، بعد اقتحامها فجراً بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية.

وخاضت القوات الإسرائيلية اشتباكات ضارية مع مسلحين تابعين لفصائل فلسطينية مسلحة، استمرت لساعات، تركزت في الحي الشرقي من مدينة جنين.

وقالت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إن عناصرها خاضوا "معركة" مع قوات الجيش الإسرائيلي استمرت لساعات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باعتقال قوات الجيش الإسرائيلي 6 شبان فلسطينيين من مدينة جنين.

وكانت مدن ومناطق واسعة في الضفة الغربية قد شهدت اقتحامات واسعة من جانب الجيش الإسرائيلي، تخللها مداهمات واعتقالات.