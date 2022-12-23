لماذا يخشى عرب إسرائيل انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة في الداخل؟

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الجمعة، أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وبن غفير، يقضي بتدشين وحدة خاصة بجهاز الأمن العام، دورها التعامل مع ملف الجريمة بالمجتمع العربي.

وسوف يكون عمل الوحدة الجديدة بالتعاون بين مكتب رئيس الوزراء ووزارة الأمن القومي، تلك التي سيتولاها زعيم "عوتسما يهوديت".

و"الشاباك" هو أحد الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، التي تعمل على مكافحة عمليات التجسس والإرهاب والنشاطات التي تمس الأمن القومي، ويخضع لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويعني إنشاء الوحدة الجديدة أن جهاز الأمن العام سيكلف بالتعاطي مع ملف الجريمة في الداخل وسيكون حاضرا في قضايا جنائية تخص المجتمع العربي في إسرائيل دون غيره.

كأنهم أجانب وأعداء

وحسب "يديعوت أحرونوت"، ثمة حالة من عدم الرضا بالمجتمع العربي، وأن معارضي الخطوة يعتقدون أنه يتعين على جهاز الشرطة أداء هذا الدور، بدلا من الاستعانة بأدوات إضافية تعد خيارا في غاية التطرف.

الصحيفة نقلت تحذيرات أطلقتها مصادر بالمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، رأت أن انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة بالمجتمع العربي "تنم عن توجه أمني وعدائي ولا تعبر عن مساواة تجاه المواطنين العرب مقارنة باليهود".

المصادر عبَّرت عن اعتقادها بأن تلك الخطوة "تعني أن الحكومة تنظر إلى المواطنين العرب على أنهم أجانب وأعداء".