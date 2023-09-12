الأردن.. كشف حقيقة تسرب غاز الأمونيا في العقبة وسبب الإصابات

وأشار الحجاج إلى أن 22 شخصاً يعملون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، غادروا مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة، بعد إصابتهم بضيق تنفس جراء استنشاق أغبرة في مواقع عملهم.

وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن السلطة قامت بمتابعة قراءات محطة الرقابة النوعية للهواء المحيط، الموجودة في الموانئ الجنوبية.

وأظهرت القراءات أن جميع قراءات الغازات ضمن المواصفة الأردنية والحدود المسموح بها، باستثناء ارتفاعات طفيفة من الأغبرة تجاوزت 200 ميكرو غرام / متر مكعب خلافا للمعدلات الطبيعية السائدة في المنطقة.

وأضاف البيان أنه تم التبليغ من قبل غرف العمليات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك في تمام الساعة 12:15 صباحا عن وجود انبعاثات ورائحة غازات في منطقة الموانئ على الشاطئ الجنوبي.

وبناءً على الإجراءات المتبعة فقد تم إسعاف عشرين موظفاً تابعين لشركة الموانئ، لشعورهم بضيق التنفس، خلال عملهم في المنطقة الصناعية الجنوبية والموانئ، إلى المراكز الطبية في مؤسساتهم.

وتعزيزاً لتلافي أي أضرار صحية قد تقع، فقد تم إسعاف الحالات إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة.

وبعد المعاينة الطبية وبعد استقرار وضع جميع الحالات صحياً، جاءت التوصية الطبية بعدم الحاجة لأي إجراءات طبية نتيجة ما حدث في موقع العمل، حيث خرجت جميع الحالات بعد التعافي.

وقال البيان إنه تم تفعيل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الصناعية العاملة في المنطقة، وذلك بإيقاف جميع العمليات لحين انتهاء الحالة الجوية.