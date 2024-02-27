العراق.. تهديدات ميليشيا النجباء تثير المخاوف من تطورات خطيرة

حذَّرت أطراف عراقية من خطورة تطور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد بعد تهديدات أطلقها زعيم ميليشيا النجباء أكرم الكعبي، المقرب من طهران، باستئناف العمليات العسكرية ضد الأهداف والمصالح الأمريكية.

وأوقفت الفصائل المسلحة في العراق المدعومة من إيران، عملياتها العسكرية ضد الأهداف الأمريكة منذ أكثر من 3 أسابيع، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية اغتيال لأبرز قادة ميليشيا كتائب حزب الله في العاصمة العراقية بغداد.

السياسي العراقي البارز مثال الألوسي، قال لـ"إرم نيوز"، إن "بيان الكعبي كان بمثابة إعلان حرب جديدة على الأهداف والمصالح الأمريكية في العراق والمنطقة، وهذا يدعو إلى الحذر من تحويل العراق إلى ساحة حرب، وهو ما سيضر بالبلاد كثيرًا خاصة على المستوى الاقتصادي والأمني".