لبناء محور "نتساريم".. إسرائيل تنسف المغراقة في غزة

نسف الجيش الإسرائيلي المتمركز شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة المغراقة، شمال مخيم النصيرات.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن سلاح الهندسة الإسرائيلية، فخّخ عشرات المنازل بمنطقة المغراقة الواقعة على حدود محور نتساريم الاستيطاني الذي يعاد بناؤه خلال الحرب على القطاع بغرض توسيعه.

و"نتساريم" هو محور إسرائيلي قديم جرى الانسحاب منه، عام 2005، إبّان الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، وتجرى الآن عملية إعادة بنائه على أنقاض مئات المنازل الفلسطينية.