لبناء محور "نتساريم".. إسرائيل تنسف المغراقة في غزة
نسف الجيش الإسرائيلي المتمركز شمال المحافظة الوسطى في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، عشرات المنازل الفلسطينية في منطقة المغراقة، شمال مخيم النصيرات.
وأفاد مراسل "إرم نيوز" في غزة، بأن سلاح الهندسة الإسرائيلية، فخّخ عشرات المنازل بمنطقة المغراقة الواقعة على حدود محور نتساريم الاستيطاني الذي يعاد بناؤه خلال الحرب على القطاع بغرض توسيعه.
و"نتساريم" هو محور إسرائيلي قديم جرى الانسحاب منه، عام 2005، إبّان الانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، وتجرى الآن عملية إعادة بنائه على أنقاض مئات المنازل الفلسطينية.
وقال شهود عيان، إن أصوات انفجارات ضخمة جرى سماع دويها في المحافظة الوسطى إلى جانب تصاعد ألسنة الدخان من منطقة شمال مخيم النصيرات بالقرب من جسر وادي غزة الذي يفصل شمالي غزة عن جنوبيها.
وأكدوا لـ"إرم نيوز"، أن عشرات البنايات والأبراج التي كانت تظهر من أسطح منازلهم في تلك المنطقة قد اختفت تمامًا منذ العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة قبل نحو أسبوعين والتي هدفت إلى توسيع محور نتساريم إلى جانب الكشف عن الأنفاق التي تربط شمالي غزة بجنوبيها كون تلك المنطقة تعتبر المنطقة الفاصلة.