السودان.. ما حقيقة وقوف أنصار البشير وراء التصعيد الأخير؟

تتجه الأوضاع في السودان نحو التصعيد العسكري المفتوح، في وقت اتهمت فيه قيادات سياسية وخبراء، أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير بالوقوف وراء عرقلة مبادرات السلام، وجر البلاد نحو المواجهات العسكرية، من خلال سيطرتهم على مراكز القرار داخل الجيش.

وشهدت الأيام الماضية ارتفاع حدة المواجهات العسكرية في عدة جبهات، خاصة مدينة أم درمان، مترافقة مع تصعيد التصريحات الصادرة من طرفي الصراع.

عرقلة منابر التفاوض

وقال القيادي في قوى الحرية، وعضو مجلس السيادة السوداني السابق، محمد الفكي سليمان، إن من يقف وراء تضاؤل فرص السلام في السودان واتساع رقعة الحرب هم أنصار نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وأضاف سليمان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "بعد 10 أشهر من القتال المتواصل، وصلت الأزمة الإنسانية ذروتها، وكلما لاح أمل لإنهاء الحرب سلميًا، تعمل كوادر الحركة الإسلامية على إفشال المسار السياسي والدبلوماسي، من خلال سيطرتهم على مفاصل الدولة عقب انقلاب، 25 أكتوبر/ تشرين الأول العام 2021.

وأشار إلى أن عمل تنسيقية القوى الديمقراطية "تقدم" لوقف الحرب، يتقدم على المستويين التنظيمي والدبلوماسي، بينما تنتظر، الآن، ردَّ قائد الجيش السوداني، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، لتحديد زمان ومكان لقاء تمت الموافقة عليه سلفًا.

من جهته، اتهم المتحدث باسم تنسيقية "تقدم"، علاء الدين نقد، أنصار نظام البشير بالنفخ في نيران الحرب في السودان، موضحًا أنهم يعملون على عرقلة أي إجراءات لوقف الحرب.

وقال نقد، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن أنصار نظام البشير سلبوا قرار الجيش، وعرقلوا منبر جدة لمفاوضات السلام، الذي نص في آخر جولاته على إجراءات لبناء الثقة، وعلى رأسها القبض على الفارين من السجون من قيادات النظام السابق، موضحًا أن قيادة الجيش لم تنفذ ما التزمت به في الاتفاق بعدما طلبت مهلة 14 يومًا لإعادة قيادات نظام البشير إلى السجن.

وأشار إلى أنه عقب انهيار مفاوضات جدة، زار قائد الجيش السوداني ومساعده الفريق إبراهيم جابر قادة دول منظمة "إيقاد"، وطلبا إدراج السودان على أجندة المنظمة الأفريقية، قبل أن يعود البرهان بضغط من أنصار نظام البشير الذين يسيطرون على وزارة الخارجية السودانية، ويقاطع قمة "إيقاد" الأخيرة في مدينة "عنتبي" الأوغندية، ثم تجميد عضوية السودان في المنظمة الأفريقية، ما أدى إلى تعثر جهود "إيقاد" لوقف الحرب في البلاد، وفق قوله.