بعد اغتيال ناشط.. اشتباكات عنيفة في مخيم "عين الحلوة" بلبنان

اندلعت في وقت متأخر السبت اشتباكات مسلحة عنيفة، استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، بين عناصر من حركة "فتح" وفصيل إسلامي في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وحدثت الاشتباكات بعد محاولة اغتيال تعرض لها ناشط في المخيم، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، التي ذكرت أن "التوتر يسود مخيم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي في الشارع التحتاني".

وأوضحت أن "مسلحاً مجهولاً أقدم على إطلاق النار في اتجاهه بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما سمع انفجار قذيفتين صاروخيتين تردد اصداؤهما في مدينة صيدا".