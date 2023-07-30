بعد اغتيال ناشط.. اشتباكات عنيفة في مخيم "عين الحلوة" بلبنان
اندلعت في وقت متأخر السبت اشتباكات مسلحة عنيفة، استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية، بين عناصر من حركة "فتح" وفصيل إسلامي في مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.
وحدثت الاشتباكات بعد محاولة اغتيال تعرض لها ناشط في المخيم، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، التي ذكرت أن "التوتر يسود مخيم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرض لها ناشط إسلامي في الشارع التحتاني".
وأوضحت أن "مسلحاً مجهولاً أقدم على إطلاق النار في اتجاهه بالقرب من مسجد خالد بن الوليد، كما سمع انفجار قذيفتين صاروخيتين تردد اصداؤهما في مدينة صيدا".
من جهته، قال منير مقدح القيادي بحركة فتح في لبنان لوكالة "فرانس برس" إن شخصاً قتل وأصيب 6 آخرون في اشتباكات ليليّة في المخيم.
وأكد أن "الوضع الأمني المتوتّر داخل المخيّم أدّى حتّى الآن إلى سقوط قتيل وإصابة 6 من سكّان المخيّم، بينهم أطفال"، مضيفاً: "نعمل... على إنهاء الاشتباكات وتسليم المتورطين".
وقال مصدر فلسطيني في المخيّم طالبًا عدم كشف اسمه لأسباب أمنية إنّ "إسلاميًّا من جماعة (الشباب المسلم) قُتِل، وإنّ قياديًّا في المجموعة من بين الجرحى"، وفق الوكالة الفرنسية.
وذكرت مصادر أخرى أن عملية اغتيال أحد عناصر الفصيل الإسلامي، السبت، جاءت رداً على مقتل أحد عناصر حركة فتح قبل أشهر.
وتُجري لجنة المتابعة الفلسطينية اللبنانية اتصالات من أجل تطويق الأزمة ووقف الاشتباكات العنيفة داخل المخيم.