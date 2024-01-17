"شريان حياة".. شحن الهواتف مهمة شاقة في غزة

في زمن الحرب، يُعتبر الهاتف المشحون بغزة "شريان حياة"؛ إذ يساعد في الاطمئنان على الأقارب بعد كل قصف، ويساعد في معرفة الأماكن التي تُوفر الطعام والماء، بالإضافة إلى توفير الإنارة في الخيام بعد حلول الظلام.

لذلك بات من الشائع رؤية عشرات الغزيين وهم يتحلقون حول مجموعة متشابكة من الأسلاك المتصلة بمنفذ طاقة في أحد المستشفيات سعيا لشحن هواتفهم.

وقال محمود معروف لرويترز، وهو نازح من جباليا شمالي غزة، والذي أحضر بطارية مشابهة لبطاريات السيارات إلى نقطة الشحن في المستشفى الإماراتي "جئنا هنا عشان نشحن عند الجماعة دول مفيش وسع".

يحتاج معروف إلى شحن بطاريته لتشغيل الأجهزة الطبية لأطفاله الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

وقال "عندنا أولاد عايشة على التنفس الاصطناعي، جبنالهم بطارية كبيرة عشان نوصلها لأن المستشفيات مليانة والوضع صعب كتير".

تحظى المنطقة المتاح فيها شحن الهواتف خارج المستشفى الإماراتي في رفح بشعبية كبيرة؛ لأنها مجانية. ويسمح المستشفى للنازحين بتوصيل الكابلات إلى مقابس الكهرباء التي يتم تغذيتها إما عن طريق الألواح الشمسية أو مولد عندما يتوفر الوقود.