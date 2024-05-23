ليبيا.. اختطاف النائب إبراهيم الدرسي يثير ملف الإخفاء القسري

فتحت حادثة اختفاء النائب البرلماني في ليبيا، إبراهيم الدرسي، ملف الإخفاء القسري في البلاد التي تعرف انتشارًا واسعًا للجماعات المسلحة.

ولا يزال مصير "الدرسي" مجهولاً بعد فرضيات رجحت اختطافه قبل أيام، فيما طالبت البعثة الأممية في ليبيا بتحديد مكانه وإطلاق سراحه فورًا.

ولا تعد حادثة اختفاء "الدرسي" هي الأولى، إذ شهدت البلاد حالة مماثلة، قبل حوالي 3 سنوات، عندما اختفت النائبة البرلمانية سهام سرقيوة في ظروف غامضة، إضافة إلى تعرض العديد من المسؤولين والناشطين والمواطنين لعمليات اختطاف أخرى، وسط تحذيرات من تفاقم هذه الظاهرة في ظل انتشار السلاح.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إن "مواقف متكررة وبيانات مستهلكة دون اتخاذ إجراءات رادعة بحق من يقومون بجرائم الإخفاء القسري وهي من أخطر الجرائم في التصنيفات الدولية، خاصة عندما تصبح عملاً ممنهجًا".

وكشف حمزة لـ "إرم نيوز" قائلاً: "في ليبيا لدينا ما لا يقل عن 2000 إنسان مخفي قسريًا ومصيرهم يعد مجهولاً، تحولوا من مرحلة الاختطاف إلى مخفيين قسريًا".