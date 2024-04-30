القيادة المركزية الأمريكية تنشر صوراً لإنشاءات جسر غزة العائم

نشرت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، صوراً للأعمال الإنشائية الجارية في مشروع جسر غزة البحري العائم.

وقالت القيادة في منشور عبر حسابها في "إكس": "يجري حاليًا إنشاء رصيف JLOTS العائم في البحر الأبيض المتوسط".

وأضافت: "سوف يدعم الجسر مبادرات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء في المجال الإنساني لتلقي المساعدات وتسليمها لسكان غزة".

ورصدت الأقمار الاصناعية صوراً قامت وكالة "أسوشييتد برس" بتحليلها، تظهر تواجد سفينة تابعة للبحرية الأمريكية قبالة شواطئ قطاع غزة وتقوم ببناء رصيف عائم.