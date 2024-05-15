بدء تشغيل الميناء العائم الأمريكي في غزة خلال أيام
أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الميناء العائم، الذي بناه الجيش الأمريكي لتسريع وصول المساعدات إلى غزة، سيبدأ تشغيله "في الأيام المقبلة".
وسيبدأ الميناء العائم في العمل قبالة غزة، بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق "فرانس برس".
ويهدف الميناء العائم، الذي باشرت واشنطن بناءه، الشهر الماضي بتكلفة 320 مليون دولار على الأقل، إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والذي يشهد منذ 7 أشهر حرباً بين إسرائيل وحركة حماس.
لكنّ الأحوال البحرية السيئة جعلت من غير الآمن المضي في عملية ربط المنصة بساحل غزة، ما اضطر الجيش الأمريكي إلى نقل جزأي المنشأة التي أنجز بناؤها إلى ميناء "أسدود" الإسرائيلي.
وقال بات رايدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: "أعتقد أن بإمكانكم أن تتوقعوا أن يبدأ تشغيله في الأيام المقبلة"، من دون إعطاء أي موعد محدّد.
وأشار رايدر إلى وجود مدمّرات تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة قادرة على توفير دعم أمني للعملية.
وسبق أن أشار البنتاغون إلى أن جنوداً إسرائيليين سيتولون تثبيت رصيف المنصة بساحل غزة، لإبقاء الجنود الأمريكيين بعيدين عن أراضي القطاع.
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، للمرة الأولى، عن خطط إنشاء الميناء العائم في أوائل آذار/مارس، في ظل تعطيل إسرائيل تسليم المساعدات عن طريق البر، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة.
وتنص الآلية على نقل المساعدات في المقام الأول من قبرص على متن سفن تجارية إلى المنصة العائمة التي أنجز الجيش الأمريكي بناءها ومن المفترض أن يتم تثبيتها قبالة سواحل غزة.
وبعد ذلك تنقل المساعدات إلى سفن أصغر حجماً تتولى إيصالها إلى الرصيف المربوط بالساحل وفي نهاية المطاف إلى البر بعد تحميلها في شاحنات لتوزيعها.
وقال رايدر، إن الولايات المتحدة ومنظمات إنسانية تعمل على تجميع المساعدات في قبرص "ليتم تحميلها على متن السفن لنقلها إلى المنصة العائمة".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تريد أن يتم توصيل المساعدات إلى غزة وفق "معدل متزايد"، مشيراً إلى جهود تبذلها بلاده لفتح معبر رفح المغلق منذ الأسبوع الماضي.