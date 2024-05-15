بدء تشغيل الميناء العائم الأمريكي في غزة خلال أيام‎

أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أن الميناء العائم، الذي بناه الجيش الأمريكي لتسريع وصول المساعدات إلى غزة، سيبدأ تشغيله "في الأيام المقبلة".

وسيبدأ الميناء العائم في العمل قبالة غزة، بعدما أرجئ وضعه في الخدمة الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق "فرانس برس".

ويهدف الميناء العائم، الذي باشرت واشنطن بناءه، الشهر الماضي بتكلفة 320 مليون دولار على الأقل، إلى إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المدمّر والذي يشهد منذ 7 أشهر حرباً بين إسرائيل وحركة حماس.

لكنّ الأحوال البحرية السيئة جعلت من غير الآمن المضي في عملية ربط المنصة بساحل غزة، ما اضطر الجيش الأمريكي إلى نقل جزأي المنشأة التي أنجز بناؤها إلى ميناء "أسدود" الإسرائيلي.