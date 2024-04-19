وزير الخارجية الإماراتي: تغليب الدبلوماسية والحوار هو السبيل لحل الخلافات

دعا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى تغليب الدبلوماسية والحوار كونها السبيل لحل الخلافات وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها، وذلك خلال اتصال أجراه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وشدد عبد الله بن زايد على أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة.

وبحث وزير الخارجية الإماراتي في اتصاله "التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

كما أكد على أن السلام والازدهار والتنمية هو ما يجب أن تحظى به وتستحقه دول المنطقة، بحسب ما جاء في البيان.