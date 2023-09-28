بعد فاجعة الحمدانية.. تسمم 262 شخصًا بعرس في كركوك

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك شمال العراق، اليوم الخميس، عن تسجيل تسمم (262) شخصًا خلال حفل زفاف في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان لها، أنه "بناء على أمر قائد شرطة محافظة كركوك، وبعد الإخبار عن وجود حالات تسمم بين عدد من المواطنين في قضاء الحويجة، تم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومعاونه لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأضاف البيان، أنه "تم إرسال الفوج التكتيكي، واستنفار القوة في قضاء الحويجة، وبجهود الملاكات الصحية، والقوات الأمنية غادر جميع المصابين المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، حيث بلغ عددهم (262)".