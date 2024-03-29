بعد قرار الدبيبة.. أزمة السيطرة على معبر "رأس الجدير" تشعل الصراع في ليبيا

واستبعد نائب رئيس حزب الأمة الليبي المدافع عن الأمازيغ أحمد دوغة اندلاع حرب من أجل السيطرة على المنفذ الحدودي.

وقال دوغة لـ "إرم نيوز": "كانت هناك تحشيدات من قوات الدبيبة ووزير الداخلية للسيطرة على معبر رأس الجدير الحدودي ولكن بعد أن حصل احتقان بينهم وبين القوات المسيطرة على المعبر في السابق تدخل المجلس الرئاسي بقيادة عبد الله اللافي".

وأضاف أنه تم تكليف رئاسة الأركان العامة بالتنسيق مع القوات المسيطرة على المعبر في السابق.

وتابع: "تسلمت هذه القوات المشتركة مهامها، والآن الأمور تسير إلى التهدئة، وسيتم فتح المعبر في القريب العاجل".

في المقابل، نفى المستشار الإعلامي بوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عمران الشتيوي، وجود توجه لإعادة فتح المنفذ البري في القريب العاجل.

وقال الشتيوي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام ليبية :"فتح المعبر مرهون بسيطرة وزارة الداخلية عليه، سيطرة تامة، ووضع حد لعمليات التهريب التي تتم من خلاله".

وأشار إلى أنه يتم استعمال المعبر "من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون، لتهريب الوقود بكميات كبيرة جدًا خارج الحدود الليبية، وأيضًا تهريب البضائع الأخرى".

وأضاف أن الحكومة "قررت وضع يدها على المعبر لمنع إهدار ثروات الليبيين، ومنع خروجها إلى خارج حدود الدولة الليبية".

وأكد أن الوزارة لن تفتح المعبر إلا بعد أن تقوم بإبعاد "المخربين والخارجين عن القانون"، وإعادة المعبر إلى حضن الدولة الليبية بشكل كامل.

أما المحلل السياسي كامل المرعاش فقال إن "إعلان الدبيبة تشكيل قوة متكونة من ميليشيات، للسيطرة على المعبر، هو تعبير حقيقي عن فقدان الدولة للمؤسسات العسكرية النظامية".