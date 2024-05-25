بعد قرار "العدل الدولية".. إسرائيل تنفذ أحزمة نارية في رفح

شن الجيش الإسرائيلي، السبت، وللمرة الأولى غارات عنيفة على شكل أحزمة نارية بمناطق عدة في مدينة رفح، وذلك غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح فورا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استهدف قصف مدفعي المناطق الحدودية الشرقية ما بين مدينتي دير البلح وخان يونس، قُتل فيه عدد من الفلسطينيين وجرح آخرون، كما تم انتشال قتلى وجرحى من تحت أنقاض منزل استهدف بحي الدرج في مدينة غزة.

كما تم استهداف منطقة سكنية شمال مخيم النصيرات، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى وجرح عدد آخر، بحسب وسائل إعلام تابعة لحماس.

ووفقا لـ"وفا"، قُتل 57 مواطنا وأصيب 93 آخرون، بـ"ست مجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية"، في حين ما زال عدد آخر من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم".