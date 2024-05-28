موريتانيا.. المعارضة ترفض تشكيلة هيئة حكومية لمراقبة الانتخابات

رفض مرشحو المعارضة لانتخابات الرئاسة في موريتانيا، الثلاثاء، الاعتراف بتشكيلة هيئة حكومية لمراقبة الاستحقاق المقرر، في يونيو/ حزيران المقبل، وحذّروا من تزوير محتمل.

هذا الرفض تضمنه بيان مشترك لخمسة مرشحين محسوبين على المعارضة، هم: حمادي ولد سيدي المختار، وبيرام الداه إعبيد، والعيد ولد محمد، وأتوما إنتوان سليمان سومارى، ومامادو بوكاري.

وأعلن المرشحون الخمسة رفضهم الاعتراف بالمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات (هيئة حكومية)، واعتبروا أن أعضاء المرصد تم اختيارهم من شخصيات حزبية داعمة لمرشح النظام الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

وفي 22 مايو/أيار الجاري، أصدر الوزير الأول محمد ولد بلال مرسومًا بتعيين ديا با رئيسًا للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، بالإضافة إلى 11 عضوًا، هم: الكوري عبد المولى، وفاطمة محم، وأزيد بيه داي.