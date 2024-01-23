الأردن: زودنا سوريا بأسماء المهربين ولم تتخذ أي إجراء

قالت وزارة الخارجية الأردنية إن المملكة زوّدت سوريا بأسماء المهربين وأماكن تصنيع المخدرات، "إلا أن أي إجراء حقيقي" لم يُتخذ من قبل دمشق.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور سفيان القضاة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن الأردن زوّد الحكومة السورية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، التي كان شكّلها البلدان، بأسماء المهربين والجهات التي تقف وراءهم، وبأماكن تصنيع المخدرات وتخزينها وخطوط تهريبها، والتي تقع ضمن سيطرة الحكومة السورية، إلا أن أي إجراء حقيقي لتحييد هذا الخطر لم يُتخذ.

وأوضح أن محاولات التهريب شهدت ارتفاعاً خطيراً في عددها، وأن عمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، التي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية، تمثل تهديداً مباشراً لأمن الأردن، الذي سيظل يتصدى له بكل حزم حتى دحره بالكامل.