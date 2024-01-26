بعد أن أطلقت 9 آلاف قذيفة.. ماذا تبقّى من ترسانة حماس الصاروخية؟

تسود تقديرات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن مخزون حماس من الصواريخ والقذائف أوشك على النفاد، بعد إطلاقها 9 آلاف قذيفة خلال 110 أيام من الحرب، وفق تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هايوم"، اليوم الجمعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كان بحوزة حماس قرابة 20 ألف صاروخ وقذيفة هاون مختلفة، أغلبها قصيرة المدى، وأن الساعات الأولى لهجوم الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر على مستوطنات الغلاف، شهدت إطلاق 3 آلاف صاروخ وقذيفة صوب المستوطنات الإسرائيلية.

وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى الآن، أطلقت حماس قرابة 9 آلاف صاروخ وقذيفة، ومن ثم ما تبقّى بحوزة الحركة من هذا المخزون يبلغ قرابة 11 ألف قذيفة وصاروخ، إلّا أنه لا توجد أرقام دقيقة حول الصواريخ التي تقول إسرائيل إنها سقطت عن طريق الخطأ داخل قطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن "الأرقام الرسمية التي تمتلكها المؤسسة العسكرية، تشير إلى أن ما تبقّى من صواريخ لدى حماس تعرّض أيضًا لضربات وغارات جوية نفذها الجيش من الجو أو البر، أثّرت على قدرات حماس الصاروخية بشكل كبير".

وبرهنت الصحيفة على أن عدد الصواريخ الذي أطلقته حماس خلال الحرب الراهنة هو الأكبر على الإطلاق، بمقارنته بحروب وعمليات عسكرية سابقة.