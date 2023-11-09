تقرير: تصدعات تضرب الدبلوماسية الفرنسية بسبب موقف ماكرون من حرب غزة

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الموقف الذي اتخذه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الصراع في غزة دون التشاور أحيانا مع وزير خارجيته يثير قلقا في الوزارة ويهدد الدبلوماسية الفرنسية بالتصدع.

ووفق الصحيفة، "يشعر العشرات من الدبلوماسيين الفرنسيين بالقلق إزاء الدعم غير المشروط لإسرائيل، ويخشون التأثير العميق على صورة فرنسا وأمنها في السنوات القادمة.

ويدعو الدبلوماسيون إلى وقف فوري لإطلاق النار، بل إن البعض فكّر في صياغة مذكرة جماعية لوزيرتهم كاثرين كولونا للتعبير عن هذا القلق، بحسب الصحيفة.

ويشرح تقرير الصحيفة كيف قسّمت سياسات الرئيس الفرنسي وزارة الخارجية إلى محاور وضاعفت من قلق "طاقم مديرية شمال أفريقيا والشرق الأوسط" الذين يزداد إحباطهم لأنّ الصراع الدائر في غزة وموقف ماكرون منه يغذي اليوم الانقسام التقليدي داخل وزارة الخارجية، مع أنصار "الخط الأطلسي" المؤيد تاريخيا لإسرائيل.