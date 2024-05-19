اليمن.. ضحايا خلال إفشال هجوم لميليشيا الحوثي في مأرب‎

لقي 6 جنود يمنيين، مصرعهم السبت، عقب اشتباكات عنيفة اندلعت بين "قوات العمالقة الجنوبية" وعناصر ميليشيا الحوثي، في محافظة مأرب شمالي البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، لـ"إرم نيوز"، أن ميليشيا الحوثي حاولت شنّ هجوم على مناطق خاضعة لسيطرة "قوات العمالقة الجنوبية" التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا في مديرية العبدية، مما أدى إلى اندلاع مواجهات ضارية بين الطرفين استمرت لساعات.

وأشارت المصادر، إلى مقتل 6 جنود من أفراد قوات "العمالقة الجنوبية"، وإصابة عدد آخر من الجنود، خلال التصدّي لهجوم الحوثيين، فيما أوضحت تلك المصادر، بأن الميليشيا تكبدت خسائر كبيرة بين عناصرها، مما أجبرها على الانسحاب.

وذكر الموقع الرسمي لـ"ألوية العمالقة الجنوبية"، أن الاشتباكات كانت عنيفة واستخدم خلالها مختلف أنواع الأسلحة، وذلك للتصدّي لهجوم ميليشيا الحوثي التي حاولت التقدّم نحو منطقة الجفرة بمديرية العبدية جنوبي مأرب.

وأكد بأن "العمالقة الجنوبية"، تمكّنت من التصدّي للهجوم، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وأجبرتهم على التراجع.