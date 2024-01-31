ألم وبرد وقهر.. مسن فلسطيني يبكي خلال نزوحه من خان يونس (فيديو)

في المقطع المتداول يسأل أحد الفلسطينيين المسن عن حاله فيرد بصوت أجش والدموع تغالبه بكلمات يفهم منها أنه متأثر بسبب تهجيره ويعاني من برد شديد لم تفلح "البطانية" التي يلتحفها في مساعدته على تحمله.

وبحسب ما تداولته المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل، فإن المسن الفلسطيني نزح قسرًا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى رفح تحت وقع آلة الحرب الإسرائيلية.