ألم وبرد وقهر.. مسن فلسطيني يبكي خلال نزوحه من خان يونس (فيديو)
بالدموع وبكلمات لم يُفهم منها الكثير، أثار مُسنٌّ فلسطيني مشاعر الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا مقطع فيديو يظهر فيه خلال نزوحه من مدينة خان يونس.
في المقطع المتداول يسأل أحد الفلسطينيين المسن عن حاله فيرد بصوت أجش والدموع تغالبه بكلمات يفهم منها أنه متأثر بسبب تهجيره ويعاني من برد شديد لم تفلح "البطانية" التي يلتحفها في مساعدته على تحمله.
وبحسب ما تداولته المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل، فإن المسن الفلسطيني نزح قسرًا من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى رفح تحت وقع آلة الحرب الإسرائيلية.
ويشهد قطاع غزة حركة نزوح واسعة للفلسطينيين الذين تجبرهم قوات الاحتلال على ترك منازلهم والتوجّه بشكل رئيس نحو رفح التي أصبحت مكتظة بمئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية كارثية في مراكز الإيواء والخيم والمدارس التي لجؤوا إليها.