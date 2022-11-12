السودان.. اعتقال "السافنا" قائد فصيل مسلح في دارفور



اعتقلت السلطات السودانية مساء الجمعة، علي رزق الله الشهير بـ "السافنا"، وهو قائد فصيل مسلح في إقليم دارفور، في العاصمة الخرطوم، بحسب ما أعلنته أسرته اليوم السبت.

وقالت زهراء هارون، لـ "إرم نيوز" السبت، إن "قوة مسلحة اعترضت طريق زوجها علي رزق الله، قرب منزله بأم درمان وأبلغته بأنها تتبع لشرطة المباحث المركزية ثم طلبت منه الاتصال بأسرته وإبلاغهم بذلك".

وأوضحت هارون أن "الأسرة طافت اليوم السبت على مقرات الشرطة بالخرطوم لكنها لم تعثر عليه، كما تواصلت عبر الهاتف مع قوات الدعم السريع التي نفت بدورها علمها بالأمر"، مشيرة إلى أنها "ستذهب إلى مقر جهاز المخابرات العامة للاستفسار عن المعتقل".

وكان "السافنا" قد أفرج عنه في كانون الأول/ديسمبر 2021، بعد 4 سنوات قضاها في السجن بالخرطوم، نتيجة مقاومته حملة حكومية لجمع السلاح في دارفور، حيث تم القبض عليه بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع في عام 2017م.

وفي حزيران/يونيو الماضي، أسس علي رزق الله "السافنا"، مع 6 فصائل مسلحة بدارفور، تحالفاً باسم "المسار الديمقراطي"، وذلك خلال مفاوضات في دولة النيجر.

وحسب تقارير صحافية وقتها فإن فصائل التحالف الجديد موجودة في الأراضي الليبية، وإن خطوة الاندماج في تحالف واحد كانت برعاية فرنسية وموافقة حكومة السودان بغرض إيجاد استراتيجية شاملة لمعالجة رحيل المقاتلين الأجانب من ليبيا.

وكان التحالف الجديد أكد يومها في بيان رغبته في تأسيس وبناء المسار الديمقراطي ترسيخاً لقيم الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية، والمشاركة الفاعلة في استكمال مهام الفترة الانتقالية في السودان.

ويمر السودان بتجربة انتقال هشة عقب سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير، في نيسان/أبريل 2019، بينما تقود الآلية الأممية الأفريقية حالياً عملية سياسية بين الأطراف لإنهاء الأزمة.

وكشفت الآلية "الأممية الأفريقية" يوم الخميس، تفاصيل العملية السياسية بين الأطراف السودانية، مؤكدة أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة، من أجل التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة السياسية.

ونشر رؤساء أطراف الآلية الثلاثية، ممثل الأمم المتحدة الخاص للأمين العام للسودان، فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الأفريقي في السودان، محمد بلعيش، وإسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، الخميس، مقالة مشتركة بعنوان "السودان: بارقة أمل سياسي".

وكشف خلالها القادة عن تسلم الآلية الثلاثية منذ أسبوعين، وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومحاوريهم من قوى الحرية والتغيير.