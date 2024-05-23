وسط قتال عنيف.. إسرائيل تحشد قواتها لاقتحام حي "يبنا" في رفح

أفاد سكان فلسطينيون بأن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته استعداداً لاقتحام حي "يبنا" وسط مدينة رفح، في ظل عجزه عن دخول الحي بسبب المعارك الضارية مع المسلحين الفلسطينيين.

وذكر شهود عيان إن إن الدبابات الإسرائيلية اتخذت مواقع جديدة في رفح، الأربعاء، أبعد إلى الغرب من ذي قبل على طول السياج الحدودي الجنوبي مع مصر.

وأكد سكان في رفح أن إسرائيل استخدمت كافة مصادر النيران التي تمتلكها، ليل الأربعاء، وقصفت "يبنا" بالطائرات المقاتلة والمروحية والمسيّرة والاستطلاعية، إضافة إلى القصف المدفعي من الدبابات.

من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن أحد السكان في رفح قوله إن "الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل محدود جنوب شرق رفح تحت غطاء كثيف من النيران استمر طوال الليل".

وتقدمت الدبابات الإسرائيلية، ليل الأربعاء، إلى أطراف منطقة مزدحمة في قلب مدينة رفح خلال ليلة شهدت واحدة من أعنف موجات القصف على المدينة.