"الطاقة" الفلسطينية لـ "إرم نيوز": مباحثات لربط كهرباء غزة مع مصر

كشف ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، عن عقد مباحثات لربط غزة بشبكة الكهرباء المصرية، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال ملحم، لـ"إرم نيوز"، إن تلك الخطوة "تأتي في إطار البحث عن مصادر آمنة ومستدامة للطاقة في القطاع"، مبينًا أن ذلك "يحول دون تحكم إسرائيل بكهرباء غزة".

وتابع: "نجري هذه المباحثات منذ مدة، ونأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، ونتمكن من إعادة وصل خطوط الكهرباء المصرية التي كانت تغذي غزة قبل سنوات".