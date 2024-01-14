"الطاقة" الفلسطينية لـ "إرم نيوز": مباحثات لربط كهرباء غزة مع مصر
كشف ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، عن عقد مباحثات لربط غزة بشبكة الكهرباء المصرية، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء في القطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقال ملحم، لـ"إرم نيوز"، إن تلك الخطوة "تأتي في إطار البحث عن مصادر آمنة ومستدامة للطاقة في القطاع"، مبينًا أن ذلك "يحول دون تحكم إسرائيل بكهرباء غزة".
وتابع: "نجري هذه المباحثات منذ مدة، ونأمل أن تكلل الجهود بالنجاح، ونتمكن من إعادة وصل خطوط الكهرباء المصرية التي كانت تغذي غزة قبل سنوات".
وأشار ملحم إلى أن "السلطة الفلسطينية ترغب بمصادر طاقة آمنة ومستدامة"، لافتًا إلى أن القصف الإسرائيلي للقطاع دمر أكثر من 70% من شبكة الكهرباء، وأن تلك الشبكة تحتاج جهداً كبيراً من أجل إعادتها للخدمة.
وأردف: "في حال أعادت إسرائيل وصل الشبكة، وتم إدخال الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء، فإن الطواقم الفنية بحاجة لأسابيع من أجل إعادة وصل التيار الكهربائي لمختلف مناطق القطاع".
يذكر أن إسرائيل، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أوقفت إمداد قطاع غزة بالكهرباء، وتمنع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة التي تغذي معظم مناطق القطاع، وتحديدًا غزة وشمالها.