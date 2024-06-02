أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان.. إرث "الطائف" وتعقيدات الخارج

دخلت أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان شهرها العشرين، وتُراوح الأزمة مكانها مع تعطّل لغة الحوار وتعقّد المشهد داخليا وإقليميا ودوليا.

وقد دأب لبنان على الغرق في أزمات مشابهة على امتداد العقود الماضية، اعتبارا لخصوصية نظامه السياسي وحساسية موقعه وتضارب وجهات النظر والامتدادات الإقليمية والدولية لفرقائه السياسيين، لذلك لا يبدو أفق الحلّ مفتوحا ولا قريبا، وسط ضبابية تجتاح المشهد السياسي الداخلي وتطورات إقليمية تلقي بظلالها وبكل تفاصيلها على هذا الداخل اللبناني الهش أصلًا.

إرث ثقيل

ويبدو جليا أنّ لبنان لا يزال مثقلا بإرث "اتفاق الطائف" الذي وضع حدّا للحرب الأهلية في البلاد سنة 1990 ووضع الخطوط الكبرى للنظام السياسي القائم أساسا على تقاسم السلطة بين الطوائف المكونة للمشهد السياسي، وهو ما يُلقي بظلاله على المشهد السياسي وأزماته المتكررة إلى اليوم.

ورغم أنّ الدستور ينصّ على أن لبنان بلد جمهوري ديمقراطي برلماني فإن البنية الطائفية للنظام السياسي في لبنان جعل من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الفرقاء السياسيين الموزعين على أساس طائفي.

ويتولى مجلس النواب اللبناني انتخاب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يكون من الطائفة المسيحية المارونية، وبالتوافق بين القوى السياسية الممثلة بالبرلمان ولمدة ست سنوات قابلة للتجديد.

ويتم توزيع مقاعد مجلس النواب البالغة 128 مقعدًا مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف، بينما يترأس المجلس سياسي من الطائفة الشيعية، ويتولاه حاليًّا منذ عدة سنوات زعيم حركة "أمل" نبيه بري.

أما منصب رئيس الوزراء فهو من نصيب المسلمين السنة، وجرى التوافق على ذلك بين الأطراف اللبنانية عام 1943 أي حتى قبل استقلال لبنان عن فرنسا عام 1946 رغم أن الدستور اللبناني لا يتحدث عن دين أو طائفة رئيس الوزراء.