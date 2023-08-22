"الدعم السريع" تنشر فيديو من داخل سلاح المدرعات والجيش ينفي
نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو وصورا من داخل معسكر "سلاح المدرعات الشجرة" التابع للجيش السوداني، بعد أن قالت إنها سيطرت على المعسكر الواقع جنوبي العاصمة الخرطوم، إلا أن الجيش نفى ذلك.
وقالت "الدعم السريع" إنها فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من مقر "سلاح المدرعات"، بعد معارك طاحنة استمرت 3 أيام، وبثت مقاطع فيديو أظهرت عددا كبيرا من الدبابات والمدرعات العسكرية، وسط تصاعد أعمدة الدخان من بعض مخازن السلاح.
وأكدت تواجدها داخل مقر سلاح المدرعات "القلعة الحصينة للجيش"، مشيرة إلى أن قواتها حطمت أسطورة سلاح المدرعات في معركة اليوم الثلاثاء.
بدورها، نفت قوات الجيش دخول قوات الدعم السريع إلى مقر "سلاح المدرعات"، وبثت حسابات مقربة من الجيش مقاطع فيديو قالت إنها من داخل مقر المدرعات، بعد أن صدت قوات الجيش "هجوما فاشلا" لقوات الدعم السريع على منطقة المدرعات العسكرية.
وكان خبير عسكري قال لـ"إرم نيوز" إن عناصر عسكرية مدربة تتحصن داخل مقر سلاح المُدرعات، الذي يحوي أسلحة ثقيلة، وهو يُمثل منطقة عسكرية استراتيجية عالية الأهمية للجيش السوداني، ظلت عصية على "الدعم السريع".
وأوضح أن "أهمية سلاح المُدرعات تتمثل في سيطرته على طريق جبل أولياء - مدخل العاصمة الخرطوم من الجهة الجنوبية - والذي أعتبره أحد طرق إمداد قوات الدعم السريع، فضلاً عن إمكانية استخدام أرض المدرعات كمهبط أمني وآمن للطائرات القتالية الهجومية الخفيفة، ويمكن أيضاً أن يكون مقراً بديلاً للقيادة العامة في حال تعرضها للتدمير".