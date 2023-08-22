"الدعم السريع" تنشر فيديو من داخل سلاح المدرعات والجيش ينفي

نشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو وصورا من داخل معسكر "سلاح المدرعات الشجرة" التابع للجيش السوداني، بعد أن قالت إنها سيطرت على المعسكر الواقع جنوبي العاصمة الخرطوم، إلا أن الجيش نفى ذلك.

وقالت "الدعم السريع" إنها فرضت سيطرتها على أجزاء واسعة من مقر "سلاح المدرعات"، بعد معارك طاحنة استمرت 3 أيام، وبثت مقاطع فيديو أظهرت عددا كبيرا من الدبابات والمدرعات العسكرية، وسط تصاعد أعمدة الدخان من بعض مخازن السلاح.

وأكدت تواجدها داخل مقر سلاح المدرعات "القلعة الحصينة للجيش"، مشيرة إلى أن قواتها حطمت أسطورة سلاح المدرعات في معركة اليوم الثلاثاء.