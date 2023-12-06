رغم استهداف واضعيها.. قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا

يقول موزعون أمريكيون إن مبيعات "الكوفية الفلسطينية" قفزت على نحو غير مسبوق منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حتى مع إزالة قوات الأمن للكوفية بالقوة في بعض الاحتجاجات وإفادة واضعيها باستهدافهم بإساءات لفظية وجسدية.

ويضع عدد متزايد من الأمريكيين "الكوفية" للمطالبة بوقف إطلاق النار، وإنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة، أو للإشارة إلى دعمهم للفلسطينيين.

وقال عازر أغاييف، الموزع الأمريكي لمصنع الحرباوي للكوفية الفلسطينية: "فجأة، أصبح لدينا المئات على الموقع الإلكتروني في وقت واحد يشترون كل ما يمكنهم شراءه".