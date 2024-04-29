قطر ترد على اتهامات إسرائيل بشأن دعم احتجاجات الجامعات الأمريكية

ردَّ سفير قطر لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، الأحد، على الاتهامات الإسرائيلية الموجهة للدوحة، حول دعمها المالي للأنشطة المعادية لتل أبيب التي تشهدها الجامعات الأمريكية.

وقال السفير القطري في تدوينات عبر حسابه بمنصة "إكس"، إن "قطر ليست مانحًا كبيرًا للجامعات الأمريكية".