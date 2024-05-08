رغم الاختلافات.. ما طبيعة العلاقة بين الحوثيين والقاعدة في اليمن؟

تُغلف العلاقة بين ميليشيا الحوثي الانقلابية وتنظيم القاعدة في اليمن، مؤشرات حول تحالفهما معا، وذلك بالرغم من الاختلاف المذهبي والأيديولوجي بينهما.

ومن بين تلك المؤشرات، ما أُعلن عنه من قبل الطرفين، شهر فبراير من العام الماضي، عن إطلاق سراح سجناء ينتمون لكل طرف تحت مُسمى عملية لـ"تبادل الأسرى".

وكان تقرير صحفي نشرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، الأسبوع الجاري، كشف عن تطور لافت في العلاقة بين الحوثيين المدعومين من إيران، مع ما يُعرف بتنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية"، وتمثّل ذلك في إجراء عملية تبادل للمعتقلين بينهما، فضلاً عن منح ذراع إيران طائرات مسيّرة من دون طيار للتنظيم.

وأكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أنها "كانت تحذر منذ زمن طويل، من التنسيق والتعاون بين هذين الطرفين تحت رعاية إيران".

التعليق الرسمي اليمني جاء على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية معمر الإرياني، الذي نوّه بأن التعاون الوثيق بين ميلشيا الحوثي وهذه التنظيمات، "لن يؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق والمحافظات المحررة فقط، بل تمتد آثارها إلى تهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأفاد الإرياني عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن "الدعم المُقدّم من الحوثيين إلى الجماعات الإرهابية، يشمل صواريخ حرارية وطائرات من دون طيار، فضلاً عن معدات استطلاعية، يُمكنها من تنفيذ هجمات معقدة، تهدف لزعزعة استقرار المنطقة".