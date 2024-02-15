أمير الكويت يصدر مرسوماً بحل "مجلس الأمة"

صدر في الكويت، اليوم الخميس، مرسوم أميري يقضي بحل "مجلس الأمة" في البلاد (البرلمان)، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وجاء هذا القرار، حسب بيان نشرته الوكالة، بسبب "تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

وجاء في نص المرسوم الصادر عن الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء: "بناء على ما بدر... يحل مجلس الأمة وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية".