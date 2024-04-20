صحيفة أمريكية: "حماس" تدرس نقل قيادتها خارج قطر

كشفت صحيفة أمريكية أنّ القيادة السياسية لحركة "حماس" الفلسطينية تسعى إلى نقل مقرها الحالي من قطر إلى وجهة عربية أخرى، وسط تصاعد الضغوط الأمريكية على الدوحة لتنفيذ صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنّ هذه الخطوة إذا ما نُفذت قد تؤثر بشكل واسع على المحادثات الحساسة لإنجاز صفقة تُفضي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

ورجّحت الصحيفة، في تقرير لها، فشل جهود التفاوض في المرحلة القادمة؛ إذ يُصعّب انتقال قيادة "حماس" من الدوحة على إسرائيل والولايات المتحدة تمرير رسائل إلى الحركة التي تصنّفها واشنطن منظمةً إرهابية.

ويعيش قادة "حماس" في الدوحة، العاصمة القطرية، منذ عام 2012.