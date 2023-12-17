الكويت تودّع أميرها الراحل وزعماء العالم يتوافدون للعزاء

ودّعت الكويت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي وافته المنية، يوم أمس السبت، فيما توافد زعماء ومسؤولون كبار من دول عربية وأجنبية لتقديم العزاء لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عامًا)، الذي أُعلن حاكمًا جديدًا للبلاد، وفقا لرويترز.

أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، الذي أعلن أمس حاكماً جديداً للبلاد، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التونسي قيس سعيّد.

كما استقبل أيضاً رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وحاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي ممثلا عن رئيس الإمارات، لتقديم العزاء.

كما حضر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لتقديم التعازي نيابة عن رئيس بلاده، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية قبل وصوله إنه سيشدد على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في اجتماعات مع كبار المسؤولين الكويتيين.

ووصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الكويت ليقدم التعازي ممثلاً عن الرئيس جو بايدن.

مراسم الجنازة

ووري جثمان الأمير الراحل الثرى بعد مسيرة استمرت 6 عقود في العمل العام، انصب تركيزه خلالها على القضايا الداخلية في الأساس.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد صباح صلاة الجنازة على الفقيد في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصِدّيق، بحضور الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء ونجل الأمير الراحل، وأحمد السعدون رئيس مجلس الأمة، والشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الأسبق، وجمع من المواطنين، وأبناء الأسرة الحاكمة.

وشُوهد حاكم الكويت الجديد وهو يذرف الدموع أثناء الصلاة.

وكان الأمير الراحل قد أُدخل المستشفى، نهاية الشهر الماضي، بسبب ما وصفتها وكالة الأنباء الرسمية وقتئذ بأنها وعكة صحية طارئة.

ونُقل جثمان الفقيد ملفوفًا بعلم الكويت في مراسم خاصة بثها تلفزيون الكويت على الهواء مباشرة، إلى مقبرة الصليبخات حيث ووري الثرى.

وأعلن مجلس الوزراء، أمس، الحداد الرسمي لمدة 40 يومًا، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء.