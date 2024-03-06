على غرار اجتياح لبنان.. مقترح إسرائيلي لنهاية حرب غزة

مزايا كثيرة

ووجدت مزايا أخرى للمعادلة المشار إليها، ومنها أن إسرائيل لن تكون مضطرة للبحث عن كل فتحة نفق أو كل عنصر من حركة حماس؛ لأنه لا طائل من هذا الأمر، طالما أصبحت الحركة خارج السيطرة، كما أن خطوة من هذا النوع ستخلق حافزًا لدى الغزِّيين والمجتمع الدولي للقيام بدور في ملء الفراغ السلطوي بالقطاع.

ووفق الصحيفة، تحقق المعادلة أيضًا ميزة لإسرائيل أمام المجتمع الدولي، وهي أن تل أبيب هي التي ستطالب بوقف الحرب مقابل هدفين أساسيين أكثر بساطة، ربما تتفق معهما دول كثيرة، هما تحرير الأسرى ونهاية سلطة حركة حماس، مضيفة أن من سيعارض هذا الحل عليه أن يفسّر سبب معارضته.

درس صبرا وشاتيلا

الصحيفة أشارت إلى أن المقترح يعدّ أحد دروس حرب لبنان الأولى، من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب 1982، حين نجح الجيش الإسرائيلي خلال شهرين من الضغط العسكري، في إجبار قادة منظمة التحرير الفلسطينية، على رأسهم ياسر عرفات، على مغادرة بيروت.

وأوضحت أنه كان الأفضل لإسرائيل الانسحاب الفوري من لبنان وقت أن حققت الهدف، ولم يكن عليها التمسك بتصفية قرابة 2000 إلى 3000 من المسلحين الفلسطينيين في لبنان، حيث تسبّب هذا الإصرار في تورط تل أبيب في مجزرة "صبرا وشاتيلا"، وانزلاق أقدامها في "الوحل اللبناني".

وقارنت بين هذا الحدث "التاريخي" وبين إصرار إسرائيل على تدمير 4 كتائب لحركة حماس في رفح، وأشارت إلى أن نهاية سلطة حركة حماس هو الإنجاز الحقيقي وليس تصفية الكتائب، وأنه "حتى ولو رفضت حماس ستستمرّ العمليات العسكرية لكن بالمزيد من الشرعية الدولية".