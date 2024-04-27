حماس تكشف آخر التطورات في مفاوضات وقف إطلاق النار

تسلمت حركة حماس من إسرائيل ردا رسميا بخصوص محادثات وقف إطلاق النار، وأعلن القيادي خليل الحية أن الحركة تعمل حالياً على دراسة المقترح قبل إعلان ردها، وذلك في بيان نقلته رويترز اليوم السبت.

وكان وفد مصري قد التقى مسؤولين إسرائيليين، الجمعة، لبحث سبل استئناف المحادثات لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المتبقين.

وأبلغ مسؤولون إسرائيليون نظراءهم المصريين، أن تل أبيب مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حماس، ولكن إذا لم يُحرَز تقدم قريبا فسوف تمضي قدما في شن هجوم بري على رفح، وفقا لموقع "أكسيوس".

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المحادثات مع المصريين كانت بناءة.