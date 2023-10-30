رغم تصاعد الانتقادات لباتيلي.. تمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مهام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة السنغالي عبد الله باتيلي لعام إضافي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا القرار من مجلس الأمن بعد جلسة عقدها اليوم، وسط انتقادات متصاعدة للمبعوث الأممي إلى ليبيا من قبل فاعلين سياسيين هناك.

وكان 57 حزبًا سياسيًا ليبيًا قدموا عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتضمن ثلاثة مطالب رئيسة، بشأن أداء ومهمة البعثة الأممية في ليبيا للرفع من مسـتوى أدائها، في وقت فشلت فيه البعثة في تحقيق أي اختراق في العملية السياسية في ليبيا.

وأشارت الأحزاب في رسالتها التي نشرتها الثلاثاء الماضي، إلى "انقضاء أكثر من عقد على صدور أول قرارات مجلس الأمن الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم في ليبيا، جرى خلالها تكليف بعثة من الأمم المتحدة، تناوب على رئاسـتها تسعة مبعوثين، ورغم ذلك أخفق مجلس الأمن في حماية المدنيين الليبيين".