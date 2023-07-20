اليمن.. عودة حركة الطيران لمطار الغيضة الدولي في المهرة

أُعلن في اليمن، اليوم الخميس، عن استئناف حركة الطيران والرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة اليمنية.

واتجهت أول رحلة إلى مطار الغيضة، بعد عودة الملاحة الجوية، من مطار الريان الدولي، في محافظة حضرموت، والذي عاد إلى الخدمة كذلك مؤخرًا.

وأعلن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبر تويتر "تدشين الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي" كرابع منفذ جوي في المحافظات المحررة.

واعتبر العليمي، أن ذلك يأتي "بعد سنوات من المعاناة ومشقة السفر، التي تسببت بها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران"، على حد قوله.

وأشاد الرئيس اليمني في تغريدة ثانية، بالجهود "التي قادت إلى هذا المنجز، وفي المقدمة الجهود المبذولة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان".