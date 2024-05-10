غزيون في مناطق "الهدوء النسبي": لا يمكن التأقلم مع واقع الحرب

تتباين أشكال المعاناة في قطاع غزة، ويسيطر "هدوء نسبي" في بعض المناطق التي لم تشهد عملية عسكرية مباشرة. ورغم ذلك يؤكد الأهالي والنازحون أن "التأقلم" مع الحرب غير ممكن في ظل تفاصيل "لاإنسانية" للحياة اليومية.

يأتي ذلك مع مرور أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها زهاء 35 ألف قتيل وأكثر من 150 ألف جريح بالإضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود ما زالوا تحت الأنقاض.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد الذي وصفته منظمات أممية بـ "الإبادة الجماعية" بل تعدى ذلك إلى تدمير قرابة 65٪ من مباني ومنشآت قطاع غزة التي ستحتاج إلى عشرات السنين من أجل العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر، بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة.

ويعيش الغزّيون مع كل هذا الدمار والنزوح حياة قاسية جدًا يملؤها الجوع وانعدام الأمن والنظافة، ما تسبب بانتشار الأوبئة والأمراض بين مئات آلاف النازحين في الخيام الذين يعيشون ظروفًا لا إنسانية.

وشملت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أحدثت دمارًا هائلًا في المناطق المستهدفة توقف الحياة بالكامل في تلك المناطق، عوضًا عن تعرض من تبقى هناك لمجازر الإبادة الجماعية والإعدام الميداني فضلًا عن سياسة التجويع ومنع العلاج.

في المقابل يقيم مئات آلاف النازحين في مناطق أخرى لم يتم إعلان عملية عسكرية فيها حتى الآن.

ورغم وجود فرص نسبية لـ"الحياة" للغزيين في هذه المناطق، فإن النازحين هنا يؤكدون أن الظروف القاسية تلاحقهم في تفاصيل معيشتهم اليومية.