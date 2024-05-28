بلجيكا تفرض حظرًا على مرور السلاح لإسرائيل عبر مطاراتها

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنّ رئيس إقليم والونيا البلجيكي، أصدر أمرًا يحظر مرور شحنات السلاح عبر مطارات الإقليم، بما في ذلك السلاح الأمريكي.

وحذرت من أنّ القرار البلجيكي الذي يحظر تجارة السلاح مع إسرائيل، يعني صعوبات كبيرة في تدفق وصول الذخائر والأسلحة إلى تل أبيب.

القناة العبرية نوهت إلى أن الأمر الصادر عن رئيس إقليم والونيا، إليو دي روبو، يغلق ثغرة في تشريع محلي، استعانت به شركة الطيران Challenge Airlines لنقل السلاح عبر مطار مقاطعة لييج الواقعة في الإقليم، شرقي العاصمة بروكسل.

وأردفت أن 70 طنًا من الذخائر والمواد المتفجرة نُقلت من مطار لييج منذ بدء الحملة العسكرية على قطاع غزة قبل قرابة 8 أشهر وحتى الآن.

شركة الطيران Challenge Airlines التي تُدار بواسطة الإسرائيلي يوسي شوكرون، كانت تنقل الذخائر والأسلحة والمعدات من نيويورك إلى تل أبيب مرورًا بالمطار البلجيكي.

وظل هذا المسار مُتبعًا على الرغم من تعهد حكومة إقليم والونيا في شباط الماضي، بعدم تجديد تراخيص المرور أو التصدير إلى إسرائيل.