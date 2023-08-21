مقتل 8 عناصر من "تحرير الشام" بضربات روسية في إدلب السورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بمقتل 8 عناصر من "هيئة تحرير الشام" فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة خلال ضربات جوية نفذها الطيران الروسي على أطراف إدلب.

وأضاف المرصد، أن الضربات الجوية استهدفت، ليلة الاثنين، مقرًّا عسكريًّا تابعًا لهيئة تحرير الشام فى مفرق كورين على أطراف مدينة إدلب بالقرب من مسبح ومتنزّه صيفي.

وأوضح المرصد أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفرض طوق أمني وتم منع فرق الإنقاذ من الاقتراب من المكان المستهدف.

وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات وصِفت بالخطيرة.