بعد هجوم الصومال.. تضامن عربي مع الإمارات والبحرين

أعربت كل من السعودية والكويت ومصر، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في العاصمة الصومالية مقديشيو.

وتعرض 4 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين لعمل إرهابي في الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

ووصلت جثامين شهداء الإمارات، الأحد، على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة، وجرت على أرض المطار المراسم العسكرية الخاصة باستقبال جثامين الشهداء، وكان في الاستقبال عدد من كبار قادة وضباط وزارة الدفاع وعدد من أسر الشهداء وذويهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".