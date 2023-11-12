شظايا القتال في جنوب لبنان "تلاحق" اللاجئين السوريين

ولا يُخفي "محسن" الكهل الأربعيني، قلقه في حال امتدت الحرب إلى كل لبنان، وقال "لقد جئنا إلى لبنان في عام 2018 لأسباب اقتصادية، هنا لا يزال بإمكاننا العمل وإرسال الأموال إلى أفراد عائلاتنا الذين بقوا في سوريا، لا يوجد شيء يمكن القيام به".

لكن هذا اللاجئ لا يستبعد خيار العودة إلى قريته حمص في حال اندلعت الحرب في لبنان، ويقول في هذا السياق "سيكون العمل أكثر صعوبة بالنسبة لنا هناك، ولكن على الأقل سنكون آمنين. إذا أطلقت إسرائيل العنان على لبنان كما فعلت في غزة، فلن تبقى هناك أماكن آمنة في البلاد"، وفق تعبيره.

ولا يزال حلم العبور إلى قبرص يجذب كثيرًا من السوريين الموجودين في لبنان، ربما أكثر من أي وقت مضى، وفي الـ10 من نوفمبر الجاري تمكّنت البحرية اللبنانية من إنقاذ 25 مهاجرًا غير شرعي تعطّل قاربهم قبالة سواحل شمال لبنان، وفق التقرير.

وعلى الرغم من مخاطر الحرب، لم تتراجع محاولات الدخول غير القانوني للمواطنين السوريين إلى لبنان، وأعلن الجيش اللبناني أنه منع نحو 600 سوري من عبور الحدود بشكل غير قانوني في الـ8 من نوفمبر.

المصدر: موقع إذاعة فرنسا الدولية